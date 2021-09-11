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Общество11 сентября 2021 15:02

Игорь Бутман и Даниил Крамер выступят на джазовом фестивале в Нижнем Новгороде 12 сентября

Фестиваль проходит в парке "Швейцария" в эти выходные
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Звёзды мировой величины Игорь Бутман и Даниил Крамер впервые выступят в Нижнем Новгороде на джазовом фестивале "Осень в Швейцарии" 12 сентября. Как можно догадаться, он проходит в обновлённом нижегородском парке "Швейцария" причём уже сегодня, 11 сентября.

– Надеемся, что фестиваль, который получил название "Осень в "Швейцарии", станет ежегодным и будет собирать музыкантов со всего мира, – заявил мэр приволжской столицы Юрий Шалабаев.

На период текущих выходных территория парка превратилась в камерные сценические площадки, где гости будут наслаждаться живой музыкой. Сегодня нижегородские группы и музыканты выступят на четырёх площадках:

- с 12:00 до 13:00 в беседке за центральным фонтаном выступит группа "Parolibre" и Евгений Шишенков с программой "Беседка. Музыка. Качели";

- с 13:30 до 14:30 во внутреннем дворе детского центра "Бублик" нижегородцы услышат дуэт "Uptown" и трио Вадима Абрамова с импровизацией "Бубль-джаз";

- с 15:00 до 16:00 на спортивной площадке выступит квартет Сергея Журакова и группа "RUSH Band";

- с 17:00 до 19:00 на центральной площадке парка пройдёт гала-концерт всех участников.

Программа на 12 сентября:

- с 15:00 до 15:30 выступят Tony Karapetyan Trio;

- с 16:30 до 17:30 выступит Даниил Крамер;

- с 17:30 до 18:30 выступит Игорь Бутман.

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