Минстрой разрешил эксплуатацию дома № 23В по улице Страж Революции в Нижнем Новгороде

Разрешение на ввод в эксплуатацию дома №23В на улице Страж Революции в Нижнем Новгороде было получено от министрества строительства Нижегородской области 8 сентября. После того, как застройщик устранил все замечания. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Сергей Морозов на прошедшем приёме граждан.

Ранее Минстрой был вынужден отказывать застройщику в получении разрешения на эксплуатацию ввиду имеющихся основании, прописанных в Градостроительном кодексе РФ. Например, отсутствовали акты от подключении дома к инженерным сетям, сетям водоснабжения, водоотведения и прочие акты. В том числе не было технического плана объекта.

Объект должен был быть сдан к сентябрю 2021 года.

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