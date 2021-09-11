Всероссийское родительское собрание с участием Захара Прилепина и Ивана Охлобыстина состоялось в Нижнем Новгороде.

Всероссийское родительское собрание состоялось в Нижнем Новгороде 10 сентября. В мероприятии приняли участие сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин, актер Иван Охлобыстин, кандидат в депутаты оп партии «Справедливая Россия – За правду» и руководитель общественного движения «Объединение родителей», кандидат в депутаты оп партии «Справедливая Россия – За правду» Инна Гориславцева. Они выслушали распространенные вопросы об образовании, а также представили свою программу «Семь шагов за правду в образовании».

В начале собрания Захар Прилепин отметил, что у него, как у многодетного отца, с каждым годом возникает все больше вопросов к современной системе образования.

-Когда я стал задаваться этими вопросами, произносить их вслух, выяснилось, что они касаются немыслимого количества людей, и ничего удивительного тут нет, - отметил он. - В стране 37 миллионов детей, и эта проблема носит общероссийский характер. Звучит много разных мнений, но мы решили подойти к вопросу максимально серьезно. К нам постепенно присоединяются различные профессиональные сообщества. Вся статистика, которая нам стала открываться, ужасает. Происходящее вокруг наших детей позволяет предположить, что через 5-10 лет мы будем иметь дело с отсутствием профессиональных кадров для решения государственных задач. Поэтому решать этот вопрос надо сейчас.

Захар Прилепин отметил, что у него, как у многодетного отца, с каждым годом возникает все больше вопросов к современной системе образования.

- Я уверен, что дети большинства чиновников, ответственных за этот вопрос, учатся на очном обучении за границей. Этот вопрос для них не горячий. Сами они его решать не будут. А еще, посмотрите, что происходит на улицах – агенты влияния, тиктокеры безграмотно формируют массовое сознание детей. 30 лет планомерно разваливали академическую систему образования, которая больше, чем просто система образования. Это наука! Это то, чему мы учили мир. С приходом Болонской системы образования у нас взяли все лучшее, но не дали взамен ничего хорошего, никакого социального лифта для детей, - подчеркнул актер.

К обсуждению в онлайн-режиме подключился председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

- Официальная позиция нашей партии - мы за отмену единого государственного экзамена, ОГЭ, ВПР, дистанционного образования. И когда мы говорим «противники», это значит, что у нас внесен законопроект о запрете ЕГЭ и дистанционного образования за исключением ситуаций, когда вводится чрезвычайное положение. Надо дать учителю возможность учить и воспитывать наших детей, наших граждан и патриотов, чтобы они понимали, что такое Россия, и какова ее реальная история, - сказал он.

Участникам представили программу «Семь шагов за правду в образовании».

Полностью увидеть ответы на вопросы можно на https://родсобрание.рф

- Вернуть нашим детям традиционное - отличное, лучшее в мире образование - может партия «Справедливая Россия – За правду», № 6 в бюллетене! – отметил Захар Прилепин, завершая собрание.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Региональное отделение Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Нижегородской области по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.