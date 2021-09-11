Онлайн-ярмарки вакансий пройдут в Балахне и Нижнем Новгороде 14, 16 и 23 сентября

Онлайн-ярмарки вакансий пройдут в Балахне Нижегородской области 14 сентября и в самом Нижнем Новгороде 16 и 23 сентября. Они затронут вопросы не только рабочих, но и учебных мест. Об этом информирует нижегородское управление по труду и занятости населения.

– Граждане смогут, не выходя из дома, через сеть Интернет пообщаться с представителями кадровых служб работодателей, а также в режиме онлайн узнать об открытых вакансиях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, задать специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, вопросы напрямую и в чате, отправить своё электронное резюме, – конкретизировали в ведомстве.

Чтобы поучаствовать в мероприятии, в отличие от традиционных ярмарок вакансий, нижегородцам потребуется только Zoom на компьютере, ноутбуке или сотовом телефоне. Необходимо зарегистрироваться и выбрать предприятие. А дальше Вы сможете начать собеседование с работодателем.

Подробную информацию о ярмарках вакансий жители могут получить в центрах занятости.

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