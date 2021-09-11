Восемь улиц Нижнего Новгорода остались без света и холодной воды 11 сентября

Холодную воду и электроснабжение отключили на восьми улицах Нижнего Новгорода сегодня, 11 сентября. Временные неудобства коснулись двух районов города и связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.
Канавинский район:
С 09:00 до 19:00 света не будет в домах улиц Немировича Данченко, Красина, Тамбовсой, Калужской, Спортивной, Артёмовской и Зеленодольской.
Нижегородский район:
С 09:00 до 16:00 без холодной воды остались в Нижегородском кремле, а именно в доме №14, корпуса 1а, 2, 2а.
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