«Валдаи» начали ходить до Балахны

Суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» в Нижегородской области начали ходить по новому маршруту. Теперь на них можно доехать от Нижнего Новгорода до Балахны. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Благодаря этому маршруту Балахна впервые после 30-летнего перерыва сможет принимать пассажирские суда., - отметил глава региона. – Речные перевозки позволят Балахне стать одним из туристических центров региона. Для приема «Валдаев» здесь была построена новая пристань.

Кстати, в дальнейшем здесь еще планируется благоустроить большую часть набережной. Что касается нового маршрута, то работать он начнет уже 11 сентября. На завра запланированы пробные рейсы: от причала №8 на Нижневолжской набережной «Валдай» отправится в 9.00 и 9.30, а из Балахны – в 14.00 и 17.00. В пути судно проведет 40 минут.