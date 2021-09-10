Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за крестного хода "За жизнь и трезвую Россию" 11 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода временно ограничат завтра, 11 сентября, по причине проведения крестного хода "За жизнь и трезвую Россию", о котором сообщили в пресс-службе нижегородской епархии. ЦОДД Нижнего Новгорода поделился схемой изменённого движения. Подробные сведения о перекрытии дорог предоставили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Итак, ограничения движения будут действовать:
- с 12:20 до 12:30 – на площади Минина и Пожарского (от Зеленского съезда до улицы Варварской);
- с 12:50 до 13:10 – на площади Народного единства, Ивановском съезде, улице Широкой и переулке Нагорном;
- с 13:20 до 13:40 – на Похвалинском съезде (от Канавинского моста до переулка Мельничного).
– Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!