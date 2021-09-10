Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за крестного хода "За жизнь и трезвую Россию" 11 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода временно ограничат завтра, 11 сентября, по причине проведения крестного хода "За жизнь и трезвую Россию", о котором сообщили в пресс-службе нижегородской епархии. ЦОДД Нижнего Новгорода поделился схемой изменённого движения. Подробные сведения о перекрытии дорог предоставили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Итак, ограничения движения будут действовать:

- с 12:20 до 12:30 – на площади Минина и Пожарского (от Зеленского съезда до улицы Варварской);

- с 12:50 до 13:10 – на площади Народного единства, Ивановском съезде, улице Широкой и переулке Нагорном;

- с 13:20 до 13:40 – на Похвалинском съезде (от Канавинского моста до переулка Мельничного).

– Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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