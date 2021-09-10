Элеватор на 130 000 тонн зерна заработал в Перевозе Нижегородской области. ФОТО: Юлия Горшкова

Крупнейший в Нижегородской области элеватор, рассчитанный на 130 тысяч тонн зерна, начал работу сегодня, 10 сентября. В проект инвестировали свыше 300 миллионов рублей. Об этом рассказали в областном правительстве.

– Реализация новых проектов – это главный показатель хорошего инвестиционного климата, и сегодня мы стали свидетелями очередного доказательства, что Нижегородская область интересна бизнесу, что инвесторы заинтересованы в том, чтобы вкладывать в регион средства, – заявил замгубератора региона Андрей Саносян.

Он также отметил, что "РБПИ групп" является крупнейшим инвестором в АПК Нижегородской области. Уже более 20 миллиардов рублей компания вложила в свои проекты в Нижегородской области.

– Если инвестора устраивает работа с командой региона, устраивают те возможности, которые можно получить в части государственной, административной поддержки, он реализует всё новые проекты. Так и произошло с нынешним инвестором. Надеюсь, наши партнёрские отношения продолжат развиваться, – подытожил замгубернатора.

А также подчеркнул, что работа с иностранными инвесторами, которые предъявляют высокие требования к ведению бизнеса, позволяет выводить качество оказываемых инфраструктурой поддержки услуг на новый уровень.

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