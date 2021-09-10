Капитальный ремонт ДДТ им. Чкалова в Нижнем Новгороде вышел на финальную стадию Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт Дворца детского творчества имени Чкалова в Нижнем Новгороде вышел на финальную стадию. Глава города Юрий Шалабаев потребовал увеличить число рабочих, чтобы сдать объект в срок. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской мэрии.

– Подрядчику, безусловно, нужно усиливаться, на следующей неделе количество работников на объекте должно быть доведено до 70, тогда мы успеем сдать объект в срок, чтобы в следующем году дети смогли посещать занятия, – сказал Юрий Шалабаев. – Сейчас три тысячи ребят распределены в другие учреждения вместе со своими педагогами. Конечно, им хочется вернуться в родные стены.

В том числе он поставил задачу закрыть тепловой контур здания до холодов, чтобы вернуться в график.

Руководитель проекта реконструкции Михаил Сильченков пояснил, почему сроки были сорваны: в ходе капитального ремонта выяснилось, что восстановление окон требует куда больше усилий, чем планировалось изначально.

В настоящий момент уже завершён ремонт фасада ДДТ им. Чкалова – ему вернули исторический вид. А также полностью заменили сети водо- и теплоснабжения.

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