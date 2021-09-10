В Дзержинске обсудили реализацию проектов по программе «Дзержинск-100»

В ходе рабочей встречи глава города Иван Носков и генеральный директор компании «СберИнфра» Виктор Афонин обсудили ход реализации ряда социальных проектов, запланированных в рамках программы по подготовке к 100-летию Дзержинска «Дзержинск-100». На 2022 год уже намечено начало работ на площадке для строительства новой школы на 1100 мест в районе улицы Клюквина и проспекта Дзержинского. Объем финансирования проекта составляет более 517 млн рублей.

«Мы ведем подготовку к важной для нашего города дате – его 100-летию. Дзержинск и его жители заслужили встретить свой вековой юбилей с обновленной инфраструктурой, новыми спортивными, культурными и образовательными объектами. У нас много планов в этой сфере, и для их реализации требуются привлечение областного и федерального финансирования, а также средств инвесторов. Социально значимые объекты – наш приоритет, администрация изыскивает все возможности, чтобы в намеченные сроки воплотить в жизнь все планы»,- отметил Иван Носков.

Участники совещания обсудили ход согласования с Правительством Нижегородской области строительства в Дзержинске Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Проект нового спортивного объекта на ул. Буденного уже готов. Компания «СберИнфра» подтвердила свое намерение заключить концессионное соглашение на строительство данного объекта.

«Дзержинск – молодой и реально развивающийся город. Нашей компании действительно удобно работать и вкладывать инвестиции в социальную сферу в таких городах. Тот объем инициатив и проектов, то содействие и уровень проработки проектов, которые мы получаем со стороны руководства города – это именно то, что нужно для успешной концессии и реализации намеченных целей», - сказал Виктор Афонин.

Еще одним объектом, проектирование и строительство которого обсуждалось в ходе рабочей встречи, стал зал для спортшколы «Созвездие». В настоящее время школа борьбы расположена в неприспособленном для занятий спортом здании бывшего детского сада. Администрация города выступила с инициативой возвести на месте устаревшего здания новый специализированный спортивный объект, в котором будут тренироваться воспитанники «Созвездия».