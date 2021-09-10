На Нижневолжской набережной перекроют движение 11 сентября

В Нижнем Новгороде 11 сентября в течение всего дня будет приостановлено движение по Нижневолжской набережной, на Благовещенской площади и на площади Маркина. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Движение транспорта будет временно приостановлено на участке от улицы Широкой до Благовещенской площади, - говорится в сообщении. – Объезд на это время будет организован по прилегающим улицам. В связи с этим водителям рекомендуют следовать указаниям дорожных знаков и заранее продумывать маршрут.

В связи с дорожными ограничениями изменится и движение общественного транспорта. В частности, изменится маршрут автобуса А-5, А-3, А-61, А-92, Т-70,Т-91.