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Общество10 сентября 2021 15:39

На Нижневолжской набережной перекроют движение 11 сентября

Объезд будет организован по прилегающим улицам
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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В Нижнем Новгороде 11 сентября в течение всего дня будет приостановлено движение по Нижневолжской набережной, на Благовещенской площади и на площади Маркина. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Движение транспорта будет временно приостановлено на участке от улицы Широкой до Благовещенской площади, - говорится в сообщении. – Объезд на это время будет организован по прилегающим улицам. В связи с этим водителям рекомендуют следовать указаниям дорожных знаков и заранее продумывать маршрут.

В связи с дорожными ограничениями изменится и движение общественного транспорта. В частности, изменится маршрут автобуса А-5, А-3, А-61, А-92, Т-70,Т-91.