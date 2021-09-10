Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Сеченовском районе 9 сентября

Два автомобиля столкнулись вечером, 9 сентября, в Сеченовском районе. Авария произошла на 2 километре трассы «Сеченово – Талызино», а среди пострадавших оказалось двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В 17:30 автомобиль марки «Вольво» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Субару». Виновником ДТП стал 37-летний мужчина со стажем вождения в 21 год.

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры «Субару», - уточнили в правоохранительных органах.

Известно, что все они были госпитализированы в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Также 35-летний мужчина получил ушиб грудной клетки и перелом правой руки, а женщина 33 лет отделалась переломом левой ноги.

Тем временем у девочки 11 лет врачи диагностировали перелом нижней челюсти, перелом левой руки и ушиб брюшной стенки, у 9-летней девочки обнаружился перелом правого бедра и тупая травма живота.

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