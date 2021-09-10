Нижегородские трамваи № 5 и 18 изменят маршруты 10-13 сентября

Трамваи № 5 и 18 Нижнего Новгорода изменят свои маршруты с 10 по 13 сентября в связи с проведением капитального ремонта путей. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Итак, изменения будут действовать с 22:00 10 сентября до 05:00 13 сентября.

В направлении улицы Маслякова трамвай № 5 будет следовать по улицам Бекетова, Кузнечихинской, Ошарской и Белинского, а в направлении улицы Нартова – без изменений.

Движение трамвая № 18 по внутреннему кольцу будет прекращено. Маршрут включит в себя только движение по наружному кольцу.

В департаменте также напомнили, что из-за капитального ремонта трамвайных путей временно прекратится движение у дома № 9 на улице Пушкина.

– От улицы Тимирязева объезд будет организован по улице Кулибина и улице Студенческой, со стороны улицы Ветеринарной объезд предусмотрен по улице Студенческой, проспекту Гагарина и улице Тимирязева, – добавили в ведомстве. – Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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