Около 10 млн евро инвестирует немецкая компания Schott в модернизацию завода в Заволжье

Порядка 10 миллионов евро инвестирует немецкая компания Schott в обновление оборудования на своём заводе в Заволжье Нижегородской области. Концерн производит флаконы и ампулы из боросиликатного стекла, что позволяет хранить и транспортировать лекарства безопасно. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на правительство региона и представителей компании.

Выделенные инвестиции пойдут на оснащение Заволжского завода высокоскоростным оборудованием. Производство получит его уже в начале 2022 года, а запустит – в середине года.

В том числе отмечено, что инвестиции позволят создать ещё 40 рабочих мест на заводе.

Гендиректор Schott в Заволжье Денис Никитин сказал, что российское правительство стимулирует разработку инноваций в сфере производства отечественных препаратов с использованием экспортных возможностей. Это происходит в рамках стратегии "Фарма 2030". Вложенные 10 миллионов евро помогут укрепить производственные возможности завода в Заволжье.

– То, что компания SCHOTT инвестирует в развитие именно этой площадки, ещё раз подтверждает, что в Нижегородской области комфортно и перспективно вести бизнес. Мы благодарны за такую оценку и продолжим работу над улучшением инвестиционного климата, – резюмировал замглавы Нижегородской области Андрей Саносян.

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