Нижегородская ГИБДД лишилась данных о штрафах на 50 миллионов рублей

Нижегородская ГИБДД лишилась данных о штрафах за парковку более чем на 50 миллионов рублей. Сведения о нарушителях перестали поступать еще в мае 2020 года.

- В конце 2020 года Центр безопасности дорожного движения заключил госконтракт с ООО «Аэль-РТС Инжиниринг» на сумму 88,3 миллиона рублей. Компания отвечала за сбор и передачу данных о нарушениях правил парковки, - сообщает «Коммерсант-Приволжье». – До конца 2022 года компания должна была ежедневно отправлять шесть автомобилей, чтоб фиксировать автомобили-нарушители, паркующиеся в неположенных местах.

Как выяснилось в ходе проверки полиции, как минимум с конца мая сведения о нарушителях не поступали в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Общая сумма потерянных штрафов составила 50 миллионов рублей.