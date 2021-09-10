Улицу Машинную перекроют в Нижнем Новгороде до 12 октября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Машинной в Нижнем Новгороде приостановят до 12 октября этого года в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Речь идёт об участке дороги у дома №24 по улице Зайцева. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. ЦОДД Нижнего Новгорода, в свою очередь, поделился схемой изменённого движения.

Итак, ограничение будет действовать с 08:00 11 сентября до 23:59 11 октября.

– На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по улице Зайцева и улице Осинки, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбрать пути объезда и следовать указаниям дорожных знаков.

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