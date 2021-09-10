Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде 12 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Движение транспорта по местному проезду на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде временно приостановят в воскресенье, 12 сентября. А именно речь идёт об участке возле дома №29 (Дворец Спорта). Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. ЦОДД Нижнего Новгорода, в свою очередь, поделился схемой изменённого движения на участке проспекта Гагарина.
Итак, ограничение будет действовать с 07:00 до 22:00 12 сентября.
– На подъездах к закрытому для движения участку улицы будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение, и предупреждающие аншлаги, – добавили в департаменте.
Сотрудники ведомства призывают нижегородских автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.
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