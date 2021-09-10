Улицу Короленко перекроют в Нижнем Новгороде 11 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Движение транспорта по улице Короленко в Нижнем Новгороде временно приостановят в субботу, 11 сентября. Речь идёт об участке дороги от улицы Новой до дома №16. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. ЦОДД Нижнего Новгорода, в свою очередь, поделился схемой изменённого движения на участке улицы Короленко.
Итак, ограничение будет действовать с 13:00 до 20:00 11 сентября.
– Объехать зону перекрытия можно по прилегающим улицам, – добавили в департаменте.
Сотрудники ведомства призывают нижегородских автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.
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