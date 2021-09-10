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Общество10 сентября 2021 12:52

Остановку «Тобольские казармы» в сторону Щербинок переименовали в «Аквапарк»

А вот остановка на другой стороне проспекта Гагарина сохранит прежнее название
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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В Нижнем Новгороде решено переименовать сразу две остановки – «Тобольские казармы» и «Улица Трудовая». Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- Теперь остановка «Тобольские казармы» на проспекте Гагарина в сторону микрорайона Щербинки называется «Аквапарк», - говорится в сообщении. - Остановочный пункт в направлении Дворца спорта сохраняет наименование «Тобольские казармы».

Еще одно изменение касается остановки на улице Большая Печерская. Теперь остановка «Улица Трудовая» будет называться «Университет имени Добролюбова».