Остановку «Тобольские казармы» в сторону Щербинок переименовали в «Аквапарк»

В Нижнем Новгороде решено переименовать сразу две остановки – «Тобольские казармы» и «Улица Трудовая». Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- Теперь остановка «Тобольские казармы» на проспекте Гагарина в сторону микрорайона Щербинки называется «Аквапарк», - говорится в сообщении. - Остановочный пункт в направлении Дворца спорта сохраняет наименование «Тобольские казармы».

Еще одно изменение касается остановки на улице Большая Печерская. Теперь остановка «Улица Трудовая» будет называться «Университет имени Добролюбова».