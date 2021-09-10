Ядро Ивана Грозного нашли дайверы в Нижегородской области

Дайверы клуба подводного плавания «Диво» отыскали ядро Ивана Грозного. Они уже пятый день исследуют акваторию Волги в селе Работки Нижегородской области.

- Наша комплексная экспедиция начала с разведки дна при помощи гидролокатора и подводных металлодетекторов, - рассказывают дайверы на странице клуба в соцсети. - Они позволяют определить место затонувших объектов. Каждый день дайверы делают несколько погружений на дно реки и уже подняли огромное количество металлических предметов. Одним из интересных предметов стало старинное ядро времен Ивана Грозного.

К слову, первое упоминание о селе Работки встречается в XVI веке. Дайверы из Орла нашли ядро Ивана Грозного в Нижегородской области Как повествуют старинные легенды, возле работок было много разбойников. Они часто нападали на купеческие суда. Местные легенды гласят - места возле Работок в прошлом слыли разбойными, здесь часто грабили и уничтожали купеческие суда.