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Общество10 сентября 2021 11:58

Ядро Ивана Грозного нашли дайверы в Нижегородской области

Сейчас изучают акваторию Волги в селе Работки
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Дайверы клуба подводного плавания «Диво» отыскали ядро Ивана Грозного. Они уже пятый день исследуют акваторию Волги в селе Работки Нижегородской области.

- Наша комплексная экспедиция начала с разведки дна при помощи гидролокатора и подводных металлодетекторов, - рассказывают дайверы на странице клуба в соцсети. - Они позволяют определить место затонувших объектов. Каждый день дайверы делают несколько погружений на дно реки и уже подняли огромное количество металлических предметов. Одним из интересных предметов стало старинное ядро времен Ивана Грозного.

К слову, первое упоминание о селе Работки встречается в XVI веке. Дайверы из Орла нашли ядро Ивана Грозного в Нижегородской области Как повествуют старинные легенды, возле работок было много разбойников. Они часто нападали на купеческие суда. Местные легенды гласят - места возле Работок в прошлом слыли разбойными, здесь часто грабили и уничтожали купеческие суда.