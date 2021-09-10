325 миллионов рублей дополнительно получит Нижегородская область на выплаты за первого ребенка

Нижегородская область получит дополнительно 325 миллионов рублей на выплаты в связи с рождением первого ребенка. Об этом рассказал сопредседатель комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований Андрей Макаров.

- Эта мера поддержки позволяет помочь людям в один из самых ответственных периодов жизни, - отметил Андрей Макаров. - Нередко семьи после появления детей сталкиваются с падением общего уровня доходов.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, около 24 тысяч семей в регионе получают ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка. В этом году впервые за этой выплатой обратились почти пять тысяч семей. Размер этой ежемесячной выплаты составляет 11 031 рубля. Пособия выплачиваются из федерального бюджета.