Игровой комплекс и арт-объекты появятся в благоустроенном парке Кулибина в Нижнем Новгороде

Игровой комплекс и арт-объекты появятся в благоустраиваемом парке Кулибина в Нижнем Новгороде Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Благоустройство парка Кулибина в центре Нижнего Новгорода продвигается: нетронутой осталась только зелёная его часть. Парк находится возле строящегося в данный момент жилого комплекса "Континенталь". Комплекс на улице Белинского будет сдан в июне 2022 года, после чего его жильцы смогут прогуливаться пешком по обновлённому пространству. О преображении парка Кулибина рассказали в GiperNN со ссылкой на ООО "Стриот Инвест" – застройщика ЖК "Континенталь".

Подрядчиком работ в парке является ООО "Московское наследие". На его территории меняют покрытие тротуаров, сажают новые кустарники и деревья. Позднее там появится детская площадка с канатной дорогой, качелями и игровым комплексом "Батискаф", а также арт-объекты "Вечный двигатель", "Колесо-гидроскоп", "оптическая иллюзия" и прочие, посвящённые деятельности великого нижегородского изобретателя. В том числе возле деревьев установят столики для игры в шахматы.

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