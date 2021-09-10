Прямые авиарейсы в Египет возобновили из Нижнего Новгорода

Авиасообщение между Нижним Новгородом и Египтом возобновлено посмле длительного перерыва. Накануне первым рейсом в Хургаду улетел 191 человек, а сам перелет совершила авиакомпания «Россия». Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта имени В.П. Чкалова (ранее «Стригино»).

Уже с 12 сентября будут открыты и рейсы до Шарм-эль-Шейха. Новые рейсы из Нижнего Новгорода на побережье Красного моря будут совершаться раз в неделю на самолетах «Boeing 737-800».

Сейчас авиакомпанией проводится работа по формированию более точного расписания, а пока о статусе рейса можно узнать на онлайн-табло нижегородского аэропорта за сутки до вылета.

Напоминаем, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Каждому пассажиру перед посадкой измеряют температуру.

Также не забудьте уточнить о режиме ограничений, действующих на территории зарубежных государств в связи с COVID-19.

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