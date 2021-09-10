Свет и горячую воду отключат жителям Советского района Нижнего Новгорода 10 сентября

связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ. Отключения связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Электричество и горячую воду отключат в советском районе Нижнего Новгорода 10 сентября, сообщили в Управлении ГО ЧС по городу.

Предусмотрены следующие отключения:

- с 9:00 до 13:00 отключено горячее водоснабжение на улице Невзоровых, 7;

- с 12:00 до 17:00 будет отключено электричество в домах 36/1,37/1,38 по улице Ивлиева.

Отмечается, что отключения воды и света носят временный характер и связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.