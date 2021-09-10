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Общество10 сентября 2021 9:55

Свет и горячую воду отключат жителям Советского района Нижнего Новгорода 10 сентября

В список отключений попали 4 многоквартирных дома
Мария СОРОКИНА
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связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ. Отключения связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.

связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ. Отключения связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Электричество и горячую воду отключат в советском районе Нижнего Новгорода 10 сентября, сообщили в Управлении ГО ЧС по городу.

Предусмотрены следующие отключения:

- с 9:00 до 13:00 отключено горячее водоснабжение на улице Невзоровых, 7;

- с 12:00 до 17:00 будет отключено электричество в домах 36/1,37/1,38 по улице Ивлиева.

Отмечается, что отключения воды и света носят временный характер и связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.