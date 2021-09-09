Нижегородская область планирует обеспечивать себя молоком на 92%

Нижегородская область будет обеспечивать себя молоком на 92% к 2025 году. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на региональное правительство.

- На сегодняшний день регион обеспечен данной продукцией на 80%. Ставим задачу до 2025 года увеличить производство молока во всех категориях хозяйств со 100 тысяч тонн до 750 тысяч. При этом важно, чтобы это молоко поступало на наши молокоперерабатывающие предприятия, — сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Так, по доктрине продовольственной безопасности этот показатель необходимо повысить до 90%.

Для достижения этой цели усовершенствуют разведение скота и технологию его содержания. В регионе построят современные животноводческие фермы, а также будут поддерживать полноценную систему кормления животных.

На аграрные нужды в 2021 году выделят 4,5 млрд рублей. За 7 месяцев 2021 продуктивность молочного стада уже достигла 4095 килограмм, что на 2,7% больше чем в 2020 году.

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