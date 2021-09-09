Промышленное производство в Нижегородской области выросло почти на 15%

Индекс промышленного производства в Нижегородской области за январь-июль 2021 года вырос на 14,7%. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Наибольший прирост за семь месяцев 2021 года зафиксирован в производстве электронных и оптических изделий, автотранспортных средств и электрического оборудования. Эти отрасли прибавили более чем 30% каждая, - отметил губернатор Глеб Никитин.

Общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом за январь-июль 2021 года составил более 788,3 млрд рублей, что на 5% выше, чем за соответствующий период предыдущего года. За семь месяцев текущего года всеми предприятиями и организациям обрабатывающих производств было отгружено товаров на сумму 701,8 млрд рублей, что на 4,2% выше уровня соответствующего периода 2020 года.

Глеб Никитин отметил, что росту в этих отраслях способствует восстановление промышленных коопераций после ковидных ограничений. Одной из точек роста стало и активное участие нижегородских предприятий-автопроизводителей и электропроизводителей в национальном проекте «Производительность труда». Более 30 компаний-участников нацпроекта в регионе производят автомобили, комплектующие и автоспецтехнику

Напомним, Нижегородская область заняла первое место в России по количеству предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Регион перевыполнил норму почти на 50% и остается одним из лидеров в стране по исполнению нацпроекта.