Дорожные проезды возле 72 домов отремонтировали в Ленинском районе

Дорожные проезды у 72 многоквартирных домов отремонтировали в этом году в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

- Всего в рамках текущего ремонта и реализации программы «Формирование комфортной городской среды» заасфальтировано 7 315 кв. метров дорожных проездов, 1 200 кв. метров тротуаров, обустроено 1 100 кв. метров парковочных карманов, установлено газонное ограждение, - отметил Александр Кулагин.

Так, работы уже выполнили на б. Заречный, 1,7,7/1, пл. Комсомольская, 10/2, ул. Норильская, 6, ул. Голубева, 6/3, ул. Адмирала Макарова, 1,3,5 и других адресах.

Кроме того, у домов №53 и 61 по проспекту Ленина отремонтированы тротуары, на состояние которых жаловались жители. Их благоустроили за счёт городского бюджета с привлечением средств собственников жилья.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновят асфальт на 31 участке.