На участке ул. Ошарской с 30 сентября введут одностороннее движение. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.
Одностороннее движение введут на участке улицы Ошарской в Нижнем Новгороде с 30 сентября. Организация дорожного движения изменится на участке дороги от улицы Октябрьской до улицы Пискунова. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Данное изменение поспособствует увеличению пропускной способности, а также позволит автомобилистам однозначно трактовать схемы движения на этом участке дороги.
Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.
Напомним, что движение транспорта на участке улицы Циолковского — от улицы Культуры до улицы Мирошникова по-прежнему запрещено. Ограничен проезд и по улице Культуры на участке дороги от дома №113 до улицы Коперника. Это связано с работами по строительству транспортной развязки в Сормовском районе.
Объезд закрытой для движения зоны организован по следующему маршруту: с улицы Культуры на улицу Коперника с выездом на бульвар Юбилейный, потом автомобилисты будут миновать улицу Циолковского, улицу Островского и двигаться по улице Коммуны с выездом на улицу Федосеенко.
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