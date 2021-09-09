Около 2,5 тысяч наблюдателей намерены выставить члены «Гвардии Захара Прилепина» на предстоящих выборах.

По одному наблюдателю на каждом избирательном участке Нижегородской области планируют выставить члены общественного движения «Гвардия Захара Прилепина» на период выборов в Госдуму и Законодательное Собрание. Как сообщил руководитель движения Серей Фомиченков, в регионе порядка 2,5 тысяч избирательных участков и на каждом из них будет выставлено хотя бы по одному наблюдателю.

- Мы стремимся к тому, чтобы закрыть наблюдателями все избирательные участки региона. Плюс к этому у нас будут мобильные группы, которые будут брать на себя по 10-20 участков и реагировать на нарушения. В случае, если наш наблюдатель увидит какие-либо нарушения, он сообщает мобильной группе, она приезжает и помогает составлять заявление в полицию. Наши наблюдатели будут проинструктированы, будут знать, как следить за нарушениями, как сообщать и как реагировать на них, - заверил Фомиченков.

По его словам, порядка 2 тысяч человек уже изъявили желание наблюдать за прозрачностью выборов, но сложности все равно есть. Важно выставить таких наблюдателей, которые будут не просто «спать на стуле», а внимательно следить за происходящим. И, тем не менее, «гвардейцы» намерены сделать все от себя зависящее, чтобы не допустить нарушений.

Помочь наблюдать за прозрачностью выборов вызвались ополченцы с Донбасса.

- Я и мои боевые товарищи прибыли по приглашению Захара Прилепина. Мы не понаслышке знаем, что такое дестабилизация. Мы в таких условиях, к сожалению, в Донбассе живем уже семь лет. Сюда мы приехали для того, чтобы приложить все возможные усилия и не допустить фальсификации на выборах. Такие вещи дестабилизируют государство и могут привести к очень печальным событиям. Гражданам должны быть обеспечены справедливость, порядок и безопасность. Все попытки дестабилизации должны быть пресечены в самом корне, - подчеркнул командир подразделения особого риска «Легион» Донецкой Республики полковник Сергей Завдовеев.

Отметим, что и «гвардейцы», и ополченцы из Донбасса имеют опыт наблюдения за выборами. Так, «Гвардия Захара Прилепина» работала на выборах 2020 года в восьми российских регионах. Правда, как отметил Фомиченков, эти выборы обещают быть менее спокойными. Уже начинают поступать сообщения от нижегородцев об административном давлении со стороны коллег и начальников. Люди сообщают, что им грозят определенными санкциями, вплоть до увольнения. Вся эта информация передается в правоохранительные органы.

И «гвардейцы», и ополченцы из Донбасса имеют опыт наблюдения за выборами.

- Вся наша деятельность как общественной организации проводится в строгом соответствии с законом Российской Федерации. Мы готовы отстоять честный результат на выборах не только для партии Захара Прилепина «Справедливая Россия – За правду», но и для других партий», - добавил он.

Гвардейцы и ополченцы с российскими паспортами станут наблюдателями на наиболее важных избирательных участках. Все они, конечно, являются патриотами и гражданами России.