Листерии обнаружили в котлетах Нижегородского производства

Листерии обнаружили в мясных полуфабрикатах Нижегородского производства. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

В Нижегородской области специалисты Россельхознадзора проверяли мясные полуфабрикаты, произведенные в Нижегородской области. На анализ попали образцы котлет.

По итогам анализов в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики специалисты нашли в образцах патогенные микроорганизмы листерии. Как известно, листерии очень широко распространены в окружающей среде. Они устойчивы к разным условиям внешней среды, и легко переносят воздействие низких температур, не погибают при замораживании. Могут размножаться в тушах мертвых животных, на поверхности растений, в воде и почве. Оптимальным условием для их активного размножения считается температура воздуха от 4 до 6 градусов.

Таким образом, производителю выдали рекомендации по устранению нарушений. Сотрудники Россельхознадзора делают всё для того, чтобы некачественная продукция не попадала на прилавки нижегородских магазинов.