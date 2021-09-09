Автокинотеатр у стадиона «Нижний Новгород» будет работать с 10 сентября по 10 октября

Бесплатный автокинотеатр заработает на парковке стадиона «Нижний Новгород». Просмотр фильмов будет организован в вечернее время в период с 10 сентября по 10 октября 2021 года. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

Регистрировать на киносеансы заранее не нужно, достаточно лишь приехать и занять свободное место на площадке. Показывать фильмы под открытым небом будут в пятницу, субботу и воскресенье, запланировано по три сеанса в день - с 17:00 до 19:00, с 20:00 до 22:00, а также с 23:00 до 01:00.

- С понедельника по четверг автокинотеатр не работает, - сообщают организаторы.

Напомним, что автокинотеатр - это парковка автомобилей, перед которыми расположен большой экран. Зрители сидят в собственных машинах и смотрят фильм. Звук к нему ловится на специальной FM-частоте через радиоприемник автомобиля.

- Специально для показа широкой аудитории была подготовлена подборка из более чем 40 фильмов на любой вкус: в расписании этого сезона – мелодрамы «Прекрасная эпоха» и «Лёд-2», боевик «Джентльмены», комедия «История Дэвида Копперфилда», мультфильм для семейного просмотра «Королевский корги» и многое другое, - уточнили в департаменте.

Конечно же, на территории автокинотеатра будет действовать фудкорт с безопасной доставкой еды прямо до машины. Заказать можно будет как горячие, так и прохладительные напитки, а также попкорн.

Подробную информацию о сеансах и расписании можно узнать на сайте.

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