Показания счетчика загородного дома передавать необходимо даже зимой

«ТНС энерго НН» напоминает: закрывая дачный сезон и возвращаясь в городскую квартиру, не забудьте о ежемесячной передаче показаний электросчетчика загородного дома.

Необходимо передавать данные прибора учета, даже если они неизменны и равны 0.

Если показания не поступают в энергосбытовую компанию, расчет производится по среднемесячному потреблению. В результате за осенне-зимний период может накопиться долг и электроснабжение будет ограничено.

Чтобы этого не произошло, достаточно передавать не меняющиеся показания на сайте nn.tns-e.ru или по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 или 8 (831) 440-00-04 в автоматическом режиме.

Также передать данные можно с помощью голосового помощника «Алиса». Для этого нужно установить Яндекс.Браузер с голосовым помощником «Алиса» на своё устройство (ПК, ноутбук, смартфон и т.д.) и сказать: «Слушай, Алиса! Запусти навык «ТНС энерго».

Контролировать начисления сразу по нескольким лицевым счетам, например, за городскую квартиру и дачный дом можно в «Личном кабинете» на сайте гарантирующего поставщика или в мобильном приложении «ТНС энерго». К одному личному кабинету допустимо привязать несколько лицевых счетов, и не только передавать по ним показания, но и оплачивать счета.

Чтобы квитанции за дачный дом и городскую квартиру приходили максимально оперативно, подключите «Электронную квитанцию» и получайте счета на электронную почту.