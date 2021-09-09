АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило подготовку производственных объектов к осенне-зимнему сезону

Акционерное общество «Транснефть-Верхняя Волга» завершило подготовку производственных объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение надежной и бесперебойной работы трубопроводного комплекса в условиях повышенных нагрузок в сезон холодов, начались заблаговременно. В течение пяти месяцев, с апреля по август текущего года, проводилась подготовка основного и вспомогательного оборудования объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, сооружений связи. Проверена работа систем линейной телемеханики, выполнено утепление производственных и административно-бытовых помещений, обеспечено содержание технических средств и персонала специализированных подразделений в повышенной готовности к ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций.

К работе в осенне-зимний период подготовлена 41 котельная, 58 аварийных дизельных электростанции. Отремонтировано и заменено более 6,2 тыс. метров тепловых сетей, осмотрено 2037 км линий электропередач.

На линейной части магистральных трубопроводов проведено сезонное обслуживание 1707 единиц запорной арматуры и 3063 - на технологических трубопроводах. Испытана 31 система автоматического пожаротушения. В местах пересечения трубопроводов с железными и автомобильными дорогами проведена ревизия предупреждающих знаков. Для эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен 101 резервуар, произведена промывка нефтью тупиковых и непроточных участков и арматуры.

В течение пяти месяцев, с апреля по август текущего года, проводилась подготовка основного и вспомогательного оборудования

Утвержден паспорт готовности объектов и сооружений линейной части магистральных трубопроводов, ЛПДС и НПС АО «Транснефть-Верхняя Волга» к устойчивой работе в осенне-зимний период.