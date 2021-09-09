Экологическая акция #ЭКОПРИВЫКАЙ пройдет в Кстовском районе

В субботу, 11 сентября 2021 года, в селе Великий Враг Кстовского района состоится ежегодная акция по зарыблению реки Волги молодью стерляди. Мероприятие пройдет в рамках экологического просветительского проекта #ЭКОПРИВЫКАЙ. Партнер проекта - Российское экологическое общество. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, акция начнется в 10.00 на берегу Волги в селе Великий Враг. Сначала волонтеры очистят береговую зону от мусора, затем состоится мастер-класс по определению качества волжской воды с помощью специального анализатора, после чего 5 тысяч мальков стерляди, занесенной в Красную книгу России, опустят в Волгу.

Участие в акции примут 80 волонтеров, среди которых – финалисты конкурса-фестиваля «Территория завтра», приехавшие из разных уголков России и ближнего зарубежья, воспитанники кстовского учебного центра «Интеллект», представители департамента спорта и молодежной политики администрации Кстовского района, комитета управления микрорайонами г. Кстова, представители экологоориентированного бизнеса Кстовского района.

- Волга испытывает высокую техногенную нагрузку на всей ее протяженности, а это более трех тысяч пятисот километров. На ее берегах расположено 39 субъектов Российской Федерации, где проживает более 60 миллионов человек. Проекты по восстановлению экосистемы реки сейчас реализуются во всех волжских регионах. Модернизируются очистные сооружения и инженерные коммуникации. Нижегородская область стала пилотной, и наш опыт транслируется по всей стране. Работы, которые проводятся сегодня в регионе в рамках нацпроекта «Экология», позволят укрепить природное здоровье и экономическое значение уникальных водных объектов страны. Но не менее важно воспитание бережного отношения к реке. И подобные акции – действенный пример такой просветительской работы. От каждого из нас тоже многое зависит, - отметил министр экологии и природных ресурсов Денис Егоров.

К такой экологической акции могут присоединиться все желающие.