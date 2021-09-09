Фестиваль дворовых игр пройдет в центре Московского района 11сентября

Культурное событие «Фестиваль дворовых игр» состоится в Московском районе Нижнего Новгорода 11 сентября, сообщили в районной администрации. В 14:00 все желающие могут собраться на площади Героев и поиграть в различные игры: штандер, чиж, городки, классики, резиночка, бадминтон, «хромая лиса», настольные игры «Электрификация», «С утра до вечера», лото, домино, шашки и другие.

- Запланирована работа зоны «Дворовые песни», где участники будут исполнять песни из советских кинофильмов, мультфильмов и те, которые раньше пели хором под гитару. В рамках фестиваля также пройдет уличная выставка фотографий «Музей советского двора», в которую вошли работы из фондов музейно-выставочного центра «Микула», Русского музея фотографии и из частных архивов, - говорится в сообщении.

Мероприятие проведет музей «Микула» в рамках городской программы «Культурный район», направленной на развитие культурной жизни. Ранее эта программа была реализована в Сормовском и Автозаводском районах, а с 1 июня этого года – в Советском и Московском районах.