Работы по благоустройству сквера Красных Зорь в Нижнем Новгороде намерены завершить в середине октября

Подрядчик намерен завершить работы по обновлению сквера Красные Зори в Нижнем Новгороде к середине октября, сообщили в администрации Московского района города. Здесь установят детский игровой комплекс, площадку для занятий футболом и баскетболом, лавочки, урны, догдиспенсеры и многое другое. Уже проделан большой объем работ.

-На данный момент брусчатка уложена на 65% дорожек, велодорожка готова также на 65%, бордюры установлены на 70%. До середины октября подрядчик обязался завершить эти работы и установить малые архитектурные формы, разбить газоны и цветники, высадить деревья и кустарники, - сказал глава районной администрации Владимир Кропотин.

Ранее стало известно, что подрядчик не укладывается в прописанные в контракте сроки. В районной администрации это объясняют тем, что пустырь сильно зарос и был завален крупногабаритным мусором. При этом размеры его весьма внушительные – около 34 тысяч квадратных метров.

- Подрядчик не рассчитал силы и допустил срыв срока сдачи объекта, за что был неоднократно оштрафован. В сложившейся ситуации менять подрядную организацию посчитали нецелесообразным, побуждать рабочих трудиться в авральном режиме, считаем неправильно. В спешке может пострадать качество благоустройства. Хотелось, чтобы жители, остались довольны сквером после его открытия, - добавил Кропотин.

Работы по обновлению сквера проводятся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». По проекту здесь планируется также высадить деревья и цветы, устроить газоны и пешеходные дорожки. Всего по нацпроекту в областном центре до конца года планируют благоустроить 30 общественных территорий.