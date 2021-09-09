Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 9 сентября

Плановые отключения электричества и горячей воды произведены в Нижнем Новгороде 9 сентября. Как сообщается на сайте ГО ЧС по городу, в список отключений попали дома в двух районах:
Автозаводский
С 13:00 до 17:00 отключено электричество в домах №7 и №7А по улице Краснодонцев, а также дома №12 по улице Ватутина.
Канавинский
С 9:00 до 14:00 приостановлена подача горячей воды по адресу улица Тонкинская, дома №11, 12, 13, 14, 15.
Отмечается, что все отключения носят временный характер, и связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!