На избирательных участках создадут необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

В результате проведенной «паспортизации» установили:

- 92% всех избирательных участков расположены на первых этажах помещений

- около 40% оборудовано настилами, пандусами,

- на 5% избирательных участках есть гусеничные подъемники для инвалидов-колясочников

Также 19 сентября для инвалидов-колясочников организуют дежурство «социального такси» в 14 муниципальных районах города и области.

Телефоны и время работы можно посмотреть на сайте облизбиркома в разделе «Обеспечение избирательных прав инвалидов»: http://nnov.izbirkom.ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/edg-19-09-2021/zaksobranie-2021/obespechenie-izbiratelnykh-prav-invalidov/index.php

Также планируется, что на трех избирательных участках будут работать сурдопереводчики (по согласованию с Обществом глухих) – в Приокском и Автозаводском районах.