Нижегородцев призывают принять участие в акции по сбору теплых вещей для бездомных

Вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Акция по сбору теплых вещей для бездомных и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводится в Нижнем Новгороде с 8 сентября по 8 октября. Как сообщает АНО «Центр 800», вещи можно приносить в основной пункт на улице Краснодонцев,7 и в дополнительный пункт приема на набережной Федоровского,7. Их передадут подопечным волонтерского движения «Милосердие».

- Вещи должны быть чистыми, в хорошем состоянии, с рабочими молниями, без пятен, запаха, дырок. Мы не берем вещи, которым уже много лет — искусственные шубы, драповые пальто, пиджаки, любые новые вещи с бирками СССР. Просим с понимаем отнестись к нашим пожеланиям и беречь своё время и наш труд, - сказал координатор движения Александр Шляпин.

По его словам, три раза в неделю в районе Московского вокзала волонтеры раздают горячее питание и там же собирают заявки на одежду. Эти заявки передают на вещевой склад. В основном бездомные нуждаются в мужских теплых вещах – куртках, свитерах, брюках, обуви, шапках и перчатках. Комплекты одежды бездомным раздают по пятницам у Московского вокзала.

Прием вещей в пункте на краснодонцев осуществляется строго по предварительной записи по телефону волонтера 8 (904) 904 89 58 (Наталья Ивановна). Пункт на Федоровского работает по будням с 9:00 до 18:00, предварительно нужно оставить заявку на почту tarposhian@nizhny800.ru, чтобы согласовать дату и время приема вещей