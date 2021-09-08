Несанкционированные свалки убрали в Нижнем Новгороде на улице Горной и набережной реки Оки

Несанкционированные свалки на улицах Горной и Спасской, а также вдоль Ботанического сада и на набережной р. Оки ликвидировали в Приокском районе по обращению жителей. Об этом сообщает районная администрация.

- Около 175 куб. метров свалок вывезено на улице Горной, за домом №30, и 10 куб. метров - с набережной реки Ока. Наибольший объем убран на участке между дорогой вдоль Ботанического сада и улице Спасской – подрядчик очистил 388 куб. метров территории, - уточнили в администрации.

Как отметил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов, сейчас подрядчик занимается уборкой у дома №10 по улице Эпроновской – там примерно около 84 куб. метров мусора. Затем работа предстоит в поселке Луч.

Всего в сентябре вывезут 4 420 куб. метров несанкционированных свалок. Подрядчик уберет мусор на участках от дома №16/1 до дома №10 и за домом №10 по улице Кемеровской, на ул. Кащенко, 8, Ларина, 19, Тропинина, 13в, Крутояровской, 22, а также на участках напротив дома №10 по улице 40 лет Победы, от дома №73 по улице Голованова до дома №6 по улице Военных Комиссаров, напротив дома №37а по улице Голованова, на проспект Гагарина, 125, в поселок Черепичный, 14а и в деревне Бешенцево.

Напомним, что несанкционированный сброс мусора является административным правонарушением, за которое предусмотрены штрафные санкции. Так, для физического лица размер штрафа составляет от 4 до 5 тыс. рублей, юридического – от 300 до 500 тыс. рублей.