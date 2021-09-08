Нижегородский водоканал продемонстрировал технологии очистки воды будущим медикам

В рамках взаимодействия с вузами Нижнего Новгорода Нижегородский водоканал организовал экскурсию на Слудинскую водопроводную станцию для студентов Приволжского исследовательского медицинского университета.

- Мы проводим экскурсии для студентов профильных направлений, а также школьников, - рассказывает начальник отдела подбора, оценки и развития персонала АО «Нижегородский водоканал» Наталья Павловская. - И, хочу отметить, такие экскурсии очень полезны не только для будущих инженеров и работников лабораторий, но и для специалистов других профессий. Потому что водоснабжение и водоотведение города-миллионника - это дело большого, слаженного коллектива.

Участников экскурсии познакомили с современными технологиями, применяемыми в процессе водоподготовки на водопроводных станциях АО «Нижегородский водоканал»: озонированием, обеззараживанием ультрафиолетом и гипохлоритом натрия, показав, какая глобальная работа стоит за тем привычным и обыденным для многих фактом, что в квартирах нижегородцев есть водоснабжение и канализация.

- Нам дали возможность своими глазами увидеть полный цикл водоподготовки - очистки речной воды до качества питьевой, - говорит студентка 6 курса медико-профилактического факультета Анна Голышкова. – Очень познавательно, я даже не представляла до этого, настолько это сложный и глобальный процесс.

Качество воды на водопроводной станции, обеспечивающей водой Нижегородский и Советский районы, ежедневно контролирует как современная вирусологическая и бактериологическая лаборатория водоканала, так и Роспотребнадзор.

- Мы смогли убедиться, что после всех этапов очистки вода выходит чистой и безопасной для употребления, - подчеркивает будущий врач-эпидемиолог, студентка 6 курса ПИМУ Наталья Стифеева.

Оставить заявку на проведение экскурсии на Слудинской водопроводной станции, а также Нижегородской станции аэрации, где проходят очистку канализационные стоки, можно по электронной почте: npavlovskaya@vodokanal-nn.ru или по телефону 8(831) 246-99-24. Все экскурсии проводятся бесплатно. При необходимости водоканал предоставляет транспорт (для учащихся старше 16 лет). Экскурсии будут продолжаться до конца сентября.