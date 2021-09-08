В Дзержинске приступили к ликвидации крупной свалки вблизи Заревской объездной дороги

В рамках кампании по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Дзержинск подрядная организация приступила к вывозу мусора с крупной свалки в черте города. Уже вывезено на полигон «МАГ-1» порядка 600 кубометров твердых коммунальных отходов с берега водоема, расположенного неподалеку от ветеринарной клиники на Заревской объездной дороге.

«Я считаю, что очистка территорий от мусора – дело важное и нужное. Свалки – место обитания крыс, являющихся переносчиками опасных для человека и домашних животных инфекций. Один из наших веткабинетов находится вблизи Заревской объездной дороги, и соседство со свалкой нас, конечно, не радует. Да, мы не видим эту помойку, не ходим через нее на работу, но это не значит, что мусор должен лежать годами там, где его просто не видно. Очень хорошо, что очередь дошла и этого места», - сказала Ольга Лысова, заместитель начальника ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Дзержинск».

Работы по вывозу мусора осложняются рельефом местности: на крутом спуске к воде его остается еще около 900 кубометров.

«Особенность вывоза мусора с берегов этого карьера в том, что там значительный уклон и технику задействовать невозможно. С верхней ровной части берега мусор уже вывезен, сейчас совместно с подрядчиком решается вопрос о том, как убрать оставшийся. Контроль хода работ со стороны администрации по-прежнему осуществляется в ежедневном режиме. Каждый день техника выходит одновременно на две-три свалки, расположенные в разных местах. Серьезных замечаний к подрядчику нет, работают быстро и качественно. Отставаний от графика также нет, - отметил первый заместитель главы города Глеб Андреев. - Если со стороны жителей будет столь же ответственное отношение к окружающей среде, мусор не вернется на прежние места. Помните, что свалки образуются быстро, а ликвидировать их дорого и долго».

На этой неделе также ликвидируются свалки в гаражном кооперативе «Прибрежный 3» и в районе нижегородского шоссе за МУП «Экспресс». Суммарно с территории городского округа вывезено более 16 800 кубометров мусора.

Кроме того, продолжается ликвидация свалок в поселке Гавриловка, на данной территории осталось расчистить 4 объекта.

«Мы уже видим результат расчистки территорий в лесных массивах на подъезде к поселку. Я недавно ходил за грибами и убедился - в лесу чистота! Очень быстро убрали мусор, и действительно на земле ничего не осталось. Проблема возникновения несанкционированных свалок в лесах около Гавриловки очень острая. Я сам лично однажды заставил загрузить обратно в машину строительный мусор, который при мне свалили в лес», - рассказал житель поселка Гавриловка Олег Трямкин.

О фактах незаконного сброса мусора можно сообщать в Единую диспетчерскую службу города Дзержинска по телефону 112 или в администрацию города по телефону 27-98-10.

Напоминаем, в этом году из областного и городского бюджетов выделено 50 млн рублей на ликвидацию более 75 тысяч кубометров мусора. Все работы будут выполнены до конца 2021 года.