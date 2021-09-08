Некачественный ячмень выявили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

Так на проверку поступил образец «Злаковые культуры. Ячмень, сорт Владимир» из Нижегородской области. При исследовании выяснилось, что ячмень не соответствуют по показателю качества «Белок».

Зерно ячменя является основным и незаменимым сырьем, использующимся для получения солода в пивоварении. По качеству ячменя, используемого для пивоварения, определяется эффективность технологического процесса, приготовления солода, скорость его прохождения, выбор режимов дальнейшей переработки, стабильность качества, тип, характер пива и его выход.

Получить высококачественный солод можно только из здорового зерна, крупного и однородного по размеру, полной спелости, чистого, с невысоким содержанием белка, хорошей прорастаемостью, чистосортного и биологически вызревшего. Нельзя применять смесь зерна, высушенного и влажного, с различным содержанием белка и всхожестью.

Содержание белка должно быть в пределах 8–12%. При повышении содержания более 12% зерно в процессе солодоращения плохо разрыхляется, сильно греется. Такое зерно может быть использовано только для производства темного пива.