Мошенники стали чаще совершать преступления через интернет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает “Ъ-Приволжье” со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

Среди всех преступлений основу составляют кражи и мошенничество.

Так, по статистике из 10,5 тысяч правонарушений в Нижнем Новгороде примерно 55,2% или 5,8 тысяч составляют преступления против собственности.

На втором месте в структуре преступлений занимает оборот наркотиков — это 13,2% или 1,4 тысяч случаев. А на третьем месте находятся преступления экономической направленности — более 10%.

По словам ГУ МВД по Нижегородской области, развитие информационных технологий только приведет к росту аналогичных преступлений - краж и мошенничеств. Для того, чтобы противостоять, необходимо больше информировать и просвещать населения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!