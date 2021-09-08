Нижегородская область сэкономила 183,8 млн рублей на торгах, проведенных в августе 2021 года

Всего с начала года региону удалось сэкономить на торгах более 1 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

183,8 млн рублей сэкономило правительство Нижегородской области в ходе торгов, проведенных в августе этого года. Информацию об этом предоставили в региональном минэкономразвития.

Всего состоялось 163 аукциона на общую сумму 3,3 млрд рублей.

- Средства были сэкономлены, в частности, при поставке компьютерной техники и цифровых лабораторий для модернизации образовательного процесса в рамках нацпроекта «Образование» (15,4 млн рублей), при выполнении работ по капитальному ремонту социально значимых объектов (14,8 млн рублей), при осуществлении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и мостов (10,6 млн рублей), - говорится в сообщении.

В среднем поступало по 4 заявки на участие в аукционе.

Всего с начала года региону удалось сэкономить на торгах более 1 млрд рублей. За этот период ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 995 процедур торгов на общую сумму 26,8 млрд рублей. В среднем на аукцион поступало 4,7 заявки.