Нижегородцев с ПЦР-тестами не пускали на фестиваль «Столица закатов» из-за заполненности площадки

Организаторы фестиваля «Столица закатов» рассказали о причинах, по которым нижегородцев, сделавших ПЦР-тесты, не пускали на концертную площадку. Неприятный инцидент произошел почти две недели назад, 28 августа, когда в Нижнем Новгороде проходил очередной фестивальный день.

В ту субботу хедлайнером мероприятия стала певица Клава Кока, послушать которую собралось огромное множество нижегородцев. Однако попасть на шоу смогли не все желающие, которые прошли ПЦР-тестирование для пропуска, а на Нижневолжской набережной и то выстроилась очередь.

- Сдала тест за деньги, чтобы пройти, а около входа сказали: «Не пустим, площадка переполнена», а тесты так и продолжали делать, хотя бы определенное количество тогда рассчитывали, - написала тогда в Instagram нижегородка Мария.

Как оказалось, людей перестали пускать на площадку фестиваля из-за её максимальной заполненности.

- Данные о количестве людей передавались от охраны и организаторов в пункт ПЦР, и тестирование прекращалось,- рассказали «Комсомолке» в АНО «Центр 800». - При этом действительно были люди, которым пришлось подождать некоторое время.

Если быть точнее, то очередь из негодующих нижегородцев всё-таки двигалась. В течение получаса людей запускали на территорию фестиваля, как только освобождалось место.

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