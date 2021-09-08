Трамвай наехал на коляску с годовалой девочкой в Канавинском районе

Трамвай наехал на коляску с годовалым ребенком на пешеходном переходе в Канавинском районе Нижнего Новгороде 7 сентября. Об этом сообщает управление УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- Авария произошла в 14:30 7 сентября в районе дома № 22 по улице Литвинова, - рассказали в ведомстве. – 27-летний водитель трамвая, при повороте налево на регулируемом пешеходном переходе, наехал на коляску с ребенком. В результате, годовалая девочка получила ушиб мягких тканей на правой стопе.

Сразу после аварии ребенок был доставлен в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи девочку отпустили домой.