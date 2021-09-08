40 хоккейных коробок в Нижнем Новгороде отремонтируют до конца сентября

В Нижнем Новгороде до конца года планируется отремонтировать еще 40 хоккейных коробок. Об этом сообщила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

- Сейчас их в нашей базе 77, из них 53 подлежат реставрационному ремонту – покраске и замене части бортиков, замене сетки, - рассказала Мария Самоделкина. - Мы рады, что штаб общественной поддержки присоединился к нашему проекту. До конца сентября планируем отремонтировать 40 коробок, оставшимися займемся уже на следующий год.

Накануне «Волонтеры Победы» проверили хоккейную коробку во дворе дома № 11а по улице Премудрова. По словам Марии Самоделкиной, в январе 2021 года волонтеры проверили большую часть хоккейных площадок, причем не только внутридворовых, но и находящихся на территории школ.