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Общество8 сентября 2021 12:32

Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 8 сентября

Отключения связаны с плановыми работами на системах ЖКХ
Мария СОРОКИНА
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Свет отключили до 16:00

Свет отключили до 16:00

Фото: Алексей ФОКИН

Плановые отключения электричества и горячей воды произведены в Нижнем Новгороде 8 сентября. Как сообщается на сайте ГО ЧС по городу, в список отключений попали дома в двух районах:

Сормовский

С 9:00 до 16:00 отключено электричество в домах №3 и №4 по улице Белозерской.

Нижегородский

С 9:00 до 14:00 приостановлена подача горячей воды по адресу улица Тургенева, 28.

Отмечается, что все отключения носят временный характер, и связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ.