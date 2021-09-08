Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 8 сентября

Свет отключили до 16:00 Фото: Алексей ФОКИН

Плановые отключения электричества и горячей воды произведены в Нижнем Новгороде 8 сентября. Как сообщается на сайте ГО ЧС по городу, в список отключений попали дома в двух районах:

Сормовский

С 9:00 до 16:00 отключено электричество в домах №3 и №4 по улице Белозерской.

Нижегородский

С 9:00 до 14:00 приостановлена подача горячей воды по адресу улица Тургенева, 28.

Отмечается, что все отключения носят временный характер, и связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ.