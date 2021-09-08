Асфальтированная дорога появилась на ул. Матросской в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в Ленинском районе на улице Матросской появилась асфальтированная дорога. До этого дорога была грунтовой, отсыпанной щебнем. Об этом сообщает заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Александр Кулагин.

- Первым по ремонту дорог стал участок от д.32 до д. 95 по улице Матросская площадью 3400 кв. метров. В настоящее время подрядная организация завершила асфальтировку объекта. В ближайшее время подрядчики приступят к обновлению дорог на других улицах, - отметил руководитель района Александр Кулагин.

Он также добавил, что особое внимание будет уделяться качеству выполнения работ. Денежные средства на ремонт дорог частного сектора не выделялись с 2012 года: однако, большинство дорог требуют капитального ремонта. В рамках проекта «Вам решать!» на территории района отремонтируют 9 дорог в частном секторе.

В 2021 году в Ленинском районе отремонтируют в частном секторе дороги общей площадью 28 тысяч кв. метров по улицам Заозерная, Волочильная, Молодая Гвардия, Алма-Атинская, Политотдельская, Вали Котика, Матросская, Дачная и Возрождения.

Также по инициативе жителей в программу включены проекты по установке детских городков по адресам: ул. Днепропетровская,7, пр. Ленина,45, пр. Ленина,50, пер. Райниса,7, установке хоккейной площадки по ул. Героя Попова, 4 и современного резинового покрытия на существующей хоккейной площадке по пер. Райниса, 7.